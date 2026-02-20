La Chaise-Dieu

Rendez-vous les Choristes On chante !

18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout l’après-midi et en soirée transmissions, échanges de chants, open coeur ! Bienvenue a toutes heures (snack le soir)

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18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 38 cafe@blizart.org

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English :

All afternoon and evening: transmissions, song exchanges, open hearts! Welcome at all hours (evening snack)

L’événement Rendez-vous les Choristes On chante ! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay