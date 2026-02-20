Rendez-vous les Choristes On chante ! La Chaise-Dieu
Rendez-vous les Choristes On chante ! La Chaise-Dieu samedi 20 juin 2026.
La Chaise-Dieu
Rendez-vous les Choristes On chante !
18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout l’après-midi et en soirée transmissions, échanges de chants, open coeur ! Bienvenue a toutes heures (snack le soir)
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18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 38 cafe@blizart.org
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English :
All afternoon and evening: transmissions, song exchanges, open hearts! Welcome at all hours (evening snack)
L’événement Rendez-vous les Choristes On chante ! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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