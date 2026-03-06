Rendez-vous nature À la découverte des papillons de la Réserve de Bresolettes le parking de l’église de Bresolettes. Tourouvre au Perche
Rendez-vous nature À la découverte des papillons de la Réserve de Bresolettes le parking de l’église de Bresolettes. Tourouvre au Perche mardi 7 juillet 2026.
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
2026-07-07
Au cours d’une balade dans la Réserve, venez découvrir la diversité en papillons en vous essayant à leur identification. Munis de filets, nous tenterons de les attraper pour les observer de plus près.
Une première partie en salle permettra d’aborder leur cycle de vie et leur écologie. A noter que les papillons ne s’observent que par beau temps, la sortie pourra être annulée en cas de pluie ou de vent.
Grand public (A partir de 7 ans accompagné d’un adulte).
Chaussures de marche.
Réservation jusqu’à 12h30 la veille.
Gratuit. .
