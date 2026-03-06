Rendez-vous nature À la découverte des papillons de la Réserve de Bresolettes le parking de l’église de Bresolettes. Tourouvre au Perche

Rendez-vous nature À la découverte des papillons de la Réserve de Bresolettes

le parking de l’église de Bresolettes. BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Au cours d’une balade dans la Réserve, venez découvrir la diversité en papillons en vous essayant à leur identification. Munis de filets, nous tenterons de les attraper pour les observer de plus près.

Une première partie en salle permettra d’aborder leur cycle de vie et leur écologie. A noter que les papillons ne s’observent que par beau temps, la sortie pourra être annulée en cas de pluie ou de vent.

Grand public (A partir de 7 ans accompagné d’un adulte).

Chaussures de marche.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

Gratuit. .

