RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Vernet-les-Bains vendredi 24 avril 2026.
14-1 Rue Notre Dame del Puig Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 21:30:00
2026-04-24
Michel Desmier vous propose une immersion dans le Moyen Âge roman lors d’une visite, d’une démonstration et d’un petit concert. Réservation obligatoire.
14-1 Rue Notre Dame del Puig Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
Michel Desmier invites you to immerse yourself in the Romanesque Middle Ages with a tour, demonstration and short concert. Reservations required.
