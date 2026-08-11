Rendez-vous Percus ! Loches
samedi 10 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Rendez-vous Percus !
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2027-02-13 15:30:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12 2027-01-09 2027-02-13 2027-03-13 2027-04-10
Le 2e samedi du mois, retrouvez Jeff de la Chaise pour une initiation aux percussions. Selon vos envies, participez à un ou plusieurs rendez-vous et partagez le plaisir de jouer des percussions.
Ateliers proposés par l’école de musique de Loches.
A partir de 10 ans, inscription obligatoire.
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24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
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English :
On the second Saturday of the month, join Jeff de la Chaise for an introduction to percussion. Depending on your interest, you can participate in one or more sessions and share in the joy of playing percussion.
Workshops offered by the Loches Music School.
Ages 10 and up; registration required.
L’événement Rendez-vous Percus ! Loches a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37
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