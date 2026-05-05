Rendez-vous seniors, CENTRE SOCIO EDUCATIF, Hazebrouck
Rendez-vous seniors, CENTRE SOCIO EDUCATIF, Hazebrouck jeudi 7 mai 2026.
Rendez-vous seniors Jeudi 7 mai, 14h00 CENTRE SOCIO EDUCATIF Nord
Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:30:00+02:00
Au programme de l’après-midi : présentation, ateliers cuisine et goûter, découverte du doublage.
Cuisine & Numérique / Art & Numérique, les rendez-vous seniors des Centres Sociaux d’Hazebrouck et de Steenvoorde de MAI à AOUT. Programme ici : https://canva.link/5jiydghhs9o04f7
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CENTRE SOCIO EDUCATIF Place Degroote 59190 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://canva.link/5jiydghhs9o04f7 »}]
Jeudi 7 mai, un atelier Tuto fourneau click art vous est proposé !
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