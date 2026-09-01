Informations pratiques

Tours

Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit

33, rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 19:45:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Parcourez le cimetière au clair de lune avec un circuit à la fois instructif et poétique.

Parcourez le cimetière au clair de lune avec un circuit à la fois instructif et poétique. 7 .

33, rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88 animation-patrimoine@ville-tours.fr

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English :

Stroll through the cemetery in the moonlight on a tour that’s both instructive and poetic.

L’événement Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme