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Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours

vendredi 18 septembre 2026 · Tours

Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:45:00
Adresse
33, rue Saint-Barthélemy
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Tours

Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit

33, rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-18 19:45:00
fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Parcourez le cimetière au clair de lune avec un circuit à la fois instructif et poétique.
Parcourez le cimetière au clair de lune avec un circuit à la fois instructif et poétique. 7  .

33, rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 88  animation-patrimoine@ville-tours.fr

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English :

Stroll through the cemetery in the moonlight on a tour that’s both instructive and poetic.

L’événement Rendez-vous Tours Le cimetière la salle à la tombée de la nuit Tours a été mis à jour le 2026-04-12 par Tours Val de Loire Tourisme

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