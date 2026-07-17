RENDRE A CÉSAR /Collectif Madame Suzie, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

RENDRE A CÉSAR /Collectif Madame Suzie Jeudi 21 janvier 2027, 19h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T19:00:00+01:00 – 2027-01-21T20:15:00+01:00

Fin : 2027-01-21T19:00:00+01:00 – 2027-01-21T20:15:00+01:00

Un concert sous hautes influences à faire trembler le Colisée ! Le duo, leader du bal des Variétistes, s’amuse en racontant et en chantant ses idoles.

JEUDI MUSICAL

Concert assis/debout

Un duo explosif qui explore l’intime et le puissant. Ensemble, Corinne Gazull et David Humeau prennent un malin plaisir à susurrer des histoires, à improviser et partager leur passion pour la musique, la littérature, la scène et le rire. A travers quelques reprises (David Bowie, The Cure, Serge Gainsbourg), ils évoquent les artistes qui les ont construits, marqués, inspirés. Car c’est souvent en imitant les autres devant un miroir que l’on devient soi-même. Côté compositions, l’art et la philo aident à se faire des abdos et le quotidien nous fait naviguer entre l’infini et la lessive…

Les +

Apportez un légume de votre choix : notre cheffe complice vous prépare à manger pendant le concert.

Crédit photo ©Mme Suzie

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720640-rendre-a-cesar-collectif-madame-suzie »}]

Un concert sous hautes influences à faire trembler le Colisée ! Le duo, leader du bal des Variétistes, s’amuse en racontant et en chantant ses idoles.