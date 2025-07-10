Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-01 11:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22

Renforcement musculaire des cuisses, des abdos et des fessiers.

**Du 7 Juillet au 22 Août.**

Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 45 minutes**: Tous les vendredis 12h55-13h40 et samedis 10h30-11h15

**Lieu**: au lac de la foret.

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans

**Réservation** et inscription en ligne; .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.

L’événement Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne