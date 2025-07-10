Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Aliénor d'Aquitaine - · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:15:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22
Renforcement musculaire des cuisses, des abdos et des fessiers.
**Du 7 Juillet au 22 Août.**
Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 45 minutes**: Tous les vendredis 12h55-13h40 et samedis 10h30-11h15
**Lieu**: au lac de la foret.
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation** et inscription en ligne; .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne.
L’événement Renforcement cuisses abdos fessiers au lac, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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