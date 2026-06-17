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Renforcement musculaire Route de Madoreau Jard-sur-Mer

Renforcement musculaire Route de Madoreau Jard-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Route de Madoreau

Adresse : Parking salle omnisports

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Renforcement musculaire

Route de Madoreau Parking salle omnisports Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-20 10:30:00

Date(s) :
2026-07-09

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Route de Madoreau Parking salle omnisports Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Renforcement musculaire Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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