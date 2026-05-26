Rennes à la mer et au vert : Granville Maison des Aînés et des Aidants Rennes
Rennes à la mer et au vert : Granville Maison des Aînés et des Aidants Rennes lundi 10 août 2026.
Rennes à la mer et au vert : Granville Maison des Aînés et des Aidants Rennes Lundi 10 août, 07h30 Ille-et-Vilaine
Été 2026 : Rennes à la mer et au vert : 30 sorties
Envie de vous évader le temps d’une journée au départ de Rennes ?
Seul, entre amis ou en famille, profitez d’une escapade à la mer ou à la découverte d’une ville emblématique de la région ! Embarquez le matin (entre 7h30 et 8h30) et revenez en soirée (vers 19h30) avec des souvenirs plein la tête.
ESPACE DE VENTE DES BILLETS À partir du lundi 6 juillet à 14h00
⚠ VENTE UNIQUEMENT POUR LES SORTIES DE LA SEMAINE EN COURS ET SUIVANTE
LIEU et HORAIRES D’OUVERTURE :
Maison des Aînés et des Aidants – 34 place du Colombier
️ Lundi : 13h30 – 16h
Mardi à vendredi : 9h – 12h30 | 13h30 – 17h
Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat.
Paiement possible en numéraire, chèque et carte bancaire.
Tarifs Aller – Retour
À partir de 15 ans 13,80 € / Tarif Sortir 4,50
De 5 à 15 ans* 9,20 € / Tarif Sortir 2,50 € * Gratuit jusqu’au 5e anniversaire de l’enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-10T07:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-10T19:00:00.000+02:00
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Maison des Aînés et des Aidants 34 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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