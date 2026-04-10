[Rennes] Fresque du Climat Maurepas Centre social Maurepas, 12 Bis Rue Guy Ropartz, Rennes Rennes Vendredi 29 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, 14 places, sur inscription

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« La Fresque du Climat (FDC) permet à chacun·e de comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques afin de se les approprier et d’agir ». Cette fresque aura lieu dans deux centres sociaux (Maurepas et Cleunay) afin de sensibiliser les habitant.es et les équipes bénévoles aux questions climatiques via l’outil de la fresque qui a déjà fait ses preuves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T17:00:00.000+02:00

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https://association.climatefresk.org/training_sessions/89616e53-761a-468e-93b7-97ea7cf765cb/show_public?language=fr&

Centre social Maurepas, 12 Bis Rue Guy Ropartz, Rennes 12 Bis Rue Guy Ropartz, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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