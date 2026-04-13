Renoir / Matisse / Sorolla, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Renoir / Matisse / Sorolla, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles vendredi 19 juin 2026.
Renoir / Matisse / Sorolla Vendredi 19 juin, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00
Ce diaporama vous propose un retour sur trois expositions phares du moment : « Renoir et l’amour » (Orsay, jusqu’au 19 juillet), « Matisse 1941-1954 » (au Grand Palais jusqu’au 26 juillet) et « Joaquín Sorolla – le peintre et la mer » (au Petit Palais jusqu’au 2 août).
Renoir est surtout connu pour son iconographie des guinguettes et des bals publics. Peintre de la joie, il s’est aussi intéressé aux couples, aux amoureux, au rougissement des joues des jeunes filles sous la lumière polaire de l’été.
De son côté, Henri Matisse, invente dans ses dernières années un nouveau langage coloré, dans le jardin florissant de son atelier : celui des formes découpées et de la couleur pure.
Enfin, Sorolla, né à Valence et très influencé par l’impressionnisme français, excelle dans ses peintures de plage, jouant avec la lumière, les reflets sur l’eau et toutes les nuances de blancs de sa riche palette.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil
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