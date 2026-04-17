Renouer! Festival Jardin de Terrains Communs Nevers
Renouer! Festival Jardin de Terrains Communs Nevers samedi 12 septembre 2026.
Nevers
Renouer! Festival
Jardin de Terrains Communs 25 Boulevard de la République Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La troisième édition du festival Renouer! se tiendra les 12 et 13 septembre au cœur du jardin de Terrains Communs. Ouvert à tous les publics, jeunes et adultes, il propose un week-end d’expériences artistiques et sensibles au sein d’un jardin de 1,3 hectare, situé à deux pas du centre-ville de Nevers.
Le festival invite à explorer de nouvelles manières d’être au vivant, à travers une programmation à la croisée de l’art et de l’écologie, et à imaginer collectivement des formes d’habiter le monde plus créatives et adaptées aux enjeux contemporains.
Au programme conférences, ateliers, spectacles, projections, DJ sets, librairie et restaurant éphémère. L’événement réunit des personnalités reconnues à l’échelle internationale issues des mondes de l’art et de l’écologie. .
Jardin de Terrains Communs 25 Boulevard de la République Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@terrainscommuns.org
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English : Renouer! Festival
L’événement Renouer! Festival Nevers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cap Grand Nevers
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