Renouvellement du serment de jumelage Ornans-Hüfingen Stade municipal André Brey Ornans

Ornans

Renouvellement du serment de jumelage Ornans-Hüfingen

Stade municipal André Brey 9 Rue de Lonege Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Afin de renforcer et d’approfondir les liens d’amitié entre les habitants d’Ornans et d’Hüfingen, le serment de jumelage qui unit nos deux communes sera renouvelé le samedi 20 juin prochain.

Le renouvellement de ce serment, signé en 1978, est l’aboutissement d’une réflexion menée par les maires des deux communes, Pierre Lièvremont et Patrick Haas. L’esprit sera conservé, l’objectif étant de le faire évoluer pour qu’il reste compréhensible, pertinent et porteur d’avenir pour le monde d’aujourd’hui.

Au programme de la journée

> 15h matchs amicaux U11 et U13 entre les équipes de l’ASO Ornans et le FC Hüfingen.

> 18h cérémonie officielle du jumelage en présence de Messieurs Pierre Lièvremont, maire d’Ornans, et Patrick Haas, maire d’Hüfingen. À cette occasion seront remises les médailles souvenir à tous les jeunes footballeurs français et allemands ainsi qu’aux entraîneurs des équipes.

En partenariat avec l’association Amitié Ornans-Hüfingen, l’ASO et le FC Hüfingen, et avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand. .

Stade municipal André Brey 9 Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 71 40 12 amitieornanshufingen@gmail.com

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English : Renouvellement du serment de jumelage Ornans-Hüfingen

L’événement Renouvellement du serment de jumelage Ornans-Hüfingen Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON