Rénovation globale d’une longère Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche
vendredi 28 août 2026 · Bellou-sur-Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Rénovation globale d’une longère
Bellou-sur-Huisne 5 les landes Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Rénovation globale d’une longère, prestation mixte artisan et auto-construction accompagnée isolation thermique extérieure, isolation intérieure en enduit chaux chanvre et en bloc de chaux chanvre, chauffage au sol, plancher intermédiaire en béton de copeaux de bois. .
Bellou-sur-Huisne 5 les landes Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Rénovation globale d’une longère
L’événement Rénovation globale d’une longère Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par PNRP
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