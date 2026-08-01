Rénovation globale d’une longère Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Rénovation globale d’une longère

Bellou-sur-Huisne 5 les landes Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Rénovation globale d’une longère, prestation mixte artisan et auto-construction accompagnée isolation thermique extérieure, isolation intérieure en enduit chaux chanvre et en bloc de chaux chanvre, chauffage au sol, plancher intermédiaire en béton de copeaux de bois. .

Bellou-sur-Huisne 5 les landes Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Rénovation globale d’une longère

L’événement Rénovation globale d’une longère Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par PNRP