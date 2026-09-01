Rentrée de l’Argentique – Nation Photo x Jardin21 Jardin21 Paris
dimanche 13 septembre 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
Le dimanche 13 septembre, Nation Photo et Jardin21 vous donnent rendez-vous pour la toute première Rentrée de l’Argentique : un après-midi gratuit et ouvert à toutes et tous, pour célébrer la photo argentique et profiter encore un peu des beaux jours avant de replonger dans le rythme de l’école ou du bureau.
De 14h à 20h, le Jardin21 se transforme en terrain de jeu pour photographes curieux·ses. Entre les fleurs, les feuillages et l’ombre des arbres de cette friche végétale, venez développer votre œil, tester de nouvelles techniques et partager votre passion de l’argentique dans une ambiance décontractée, entre ami·es ou en famille.
Au programme : stands dédiés à la photo, ateliers DIY, cyanotypes, photowalks, exposition photo, talk, quiz argentique… et même un labo mobile pour faire développer et scanner vos pellicules directement sur place.
Que vous soyez photographe aguerri·e, amateur·rice de pellicule ou simplement curieux·se de découvrir l’argentique, apportez votre appareil, votre curiosité et profitez d’un dernier dimanche d’été pour faire le plein d’images avant la rentrée.
✿ Event de 14h à 20h
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h
ᰔ ENTRÉE LIBRE DU JARDIN ᰔ
INFOS PRATIQUES :
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Et si on faisait notre rentrée en douceur, entre fleurs, grain argentique et dimanche au soleil ?ˎˊ˗
Le dimanche 13 septembre 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T14:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/rentree-de-largentique-nation-photo-x-jardin21/form
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