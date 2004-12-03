Reopening Jardin21 Jardin 21 Paris

Depuis huit ans, cet ancien verger du XIXe siècle, anime l’été avec une programmation toujours plus engagée et diversifiée où se croisent les amateurs de jardinage, les passionnés de musique, les familles en quête de détente, les fêtards noctambules et les curieux désireux de découvrir des initiatives engagées.

Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 27 septembre, avec pour le week-end d’ouverture une programmation aux petits oignons : DJ sets, stand et atelier de sérigraphie, performances de roda da samba, atelier créatif de bande-dessinée, lecture de contes, ateliers & initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Quatre jours pour célébrer le retour du soleil, nos premiers bourgeons et nos retrouvailles.

LA PROGRAMMATION JOUR PAR JOUR

JEUDI 2 AVRIL | 18h-2h

≈Better Rave, DJ sets 18h-2h

≈Exposition «Photo, No Photo», Mia Mao 18h-23h

VENDREDI 3 AVRIL | 12h-4h

≈Inauguration du nouveau restaurant 12h-00h

≈Danza Autoriza, DJ sets 21h-4h

SAMEDI 4 AVRIL | 12h-4h

≈Atelier jardinage – Fabrication de bombes à graines 14h-15h

Tout public, gratuit sur inscription sur jardin21.fr

≈Stand d’Ambre Maquart et atelier de sérigraphie, dons libres 14h-17h

≈Atelier jardinage – Découverte des principes de la germination & préparation de semis 16h-17h

Tout public, gratuit sur inscription sur jardin21.fr

≈Stand d’illustrations, BD et dessins en live par Ariane Burgelin 12h-20h

≈Performance de roda da Samba, dons libres 16h-16h30

≈Super Kebab Records, DJ sets 21h-4h

DIMANCHE 5 AVRIL | 12h-22h

≈Yoga en plein air by OlyBe, cours payant, sur inscription 12h-13h

≈Stand d’Ambre Maquart et atelier de sérigraphie, dons libres 15h-18h, sur inscription

Stand de vente de livres de la librairie Folies d’Encre des Pavillons Sous Bois 12h-18h

≈La fête au jardin par William Gnakpa

Atelier créatif de bande-dessinée, entre 5 et 10€ 12h-13h30 et 14h-15h30, sur inscription

≈Lectura Fabulosa par Enza Fragola

Lecture de contes et atelier, prix libre 15h30-17h30, sur inscription

≈ S.OROR, DJ sets 19h-02h

BAR & RESTAURANT ouverts en continu tout au long du week-end

≈On a hâte de vous retrouver et de partager cette nouvelle saison avec vous ❦❀

Infos pratiques :

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

✿ Ouverture du Jardin21 :

Jeu 2 18h-02h

Ven 3 12h-04h

Sam 4 12h-04h

Dim 5 12h-22h​

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Après des mois d’hibernation, le Jardin21 s’éveille pour une nouvelle saison du 2 avril au 27 septembre. 4 jours pour fêter l’éclosion de nos premiers bourgeons et notre réouverture.

Du jeudi 02 avril 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/reopening-jardin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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