Albas

Réouverture de la Guinguette d’Albas

203 rue de la Carrière Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

6 ans déjà ?! Mais c'est pas possible ce que le temps passe vite ! La Guinguette d'Albas a pris l'habitude de célébrer cela comme il se doit

6 ans déjà ?! Mais c'est pas possible ce que le temps passe vite ! La Guinguette d'Albas a pris l'habitude de célébrer cela comme il se doit. Pour l'ouverture de cette 6ème saison, elle vous a concocté une soirée peu ordinaire !

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203 rue de la Carrière Albas 46140 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67

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English :

6 years already?! Time sure flies! La Guinguette d'Albas has taken it upon itself to celebrate in style

L’événement Réouverture de la Guinguette d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CVL Vignoble