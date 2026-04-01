Réouverture de la Guinguette d’Albas Albas
Réouverture de la Guinguette d’Albas Albas vendredi 17 avril 2026.
Albas
Réouverture de la Guinguette d’Albas
203 rue de la Carrière Albas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
6 ans déjà ?! Mais c'est pas possible ce que le temps passe vite ! La Guinguette d'Albas a pris l'habitude de célébrer cela comme il se doit
6 ans déjà ?! Mais c'est pas possible ce que le temps passe vite ! La Guinguette d'Albas a pris l'habitude de célébrer cela comme il se doit. Pour l'ouverture de cette 6ème saison, elle vous a concocté une soirée peu ordinaire !
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203 rue de la Carrière Albas 46140 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67
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English :
6 years already?! Time sure flies! La Guinguette d'Albas has taken it upon itself to celebrate in style
L’événement Réouverture de la Guinguette d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CVL Vignoble
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