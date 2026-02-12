Réouverture et Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis

Réouverture et Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies

Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Réouverture du parc floral. Les rhododendrons occupent une place de choix aux Jardins des Renaudies et le mois de mai offre les plus belles floraisons

Le parc vous invite à profiter de ce moment privilégié de la floraison des rhododendrons, des azalées mollis également.

Les Jardins sont un lieu propice à leur épanouissement. Certains forment des massifs de plus de 5 mètres de haut ! .

Les Mézerais Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Reopening of the floral park. Rhododendrons take pride of place in the Jardins des Renaudies, with May offering the most beautiful blooms

