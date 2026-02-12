Réouverture et Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis
Réouverture et Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis vendredi 8 mai 2026.
Réouverture et Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies
Les Mézerais Colombiers-du-Plessis Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Réouverture du parc floral. Les rhododendrons occupent une place de choix aux Jardins des Renaudies et le mois de mai offre les plus belles floraisons
Le parc vous invite à profiter de ce moment privilégié de la floraison des rhododendrons, des azalées mollis également.
Les Jardins sont un lieu propice à leur épanouissement. Certains forment des massifs de plus de 5 mètres de haut ! .
Les Mézerais Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reopening of the floral park. Rhododendrons take pride of place in the Jardins des Renaudies, with May offering the most beautiful blooms
L’événement Réouverture et Pleine saison des Rhodos aux Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis a été mis à jour le 2026-02-12 par Bocage Mayennais Tourisme