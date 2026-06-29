Repair café Bibliothèque François Villon Paris
Repair café Bibliothèque François Villon Paris samedi 12 septembre 2026.
Venez réparer vos appareils électriques et électroniques (hifi, petit électroménager, etc) lors d’un repair café ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans, avec l’aide de bénévoles de l’association Repair Café Paris.
Lors de votre inscription, veuillez préciser l’appareil à réparer, cela permettra de préparer au mieux l’atelier ! Et pour le bon déroulement de l’atelier, nous vous invitons vivement à consulter la charte de l’association.
L’association recherche des bénévoles bricoleurs !
Vous aimez réparer et vous avez envie de partager vos savoir-faire? Vous préférez donner un coup de main en participant à l’organisation d’ateliers ?
Rejoignez les bénévoles de l’association en contactant Jackie à cette adresse : jackierepaircafe@gmail.com
Une cafetière enrhumée ?
Un grille-pain désaccordé ?
Un téléphone désenchanté ?
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T12:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon
Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stages vacances d’été : jeu vidéo, dessin, animation 3D ISART Digital Paris 29 juin 2026
- Stage de dessin du corps humain (formes de bases) avec modèle vivant 29 juin 2026
- STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris 29 juin 2026
- Stage de boxe/MMA au stade Suchet Stade Suchet Paris 29 juin 2026
- Workshops d’été de danse à la Ménagerie de verre Ménagerie de verre Paris 29 juin 2026