Repair Café, Centre Social Flers Sart, Villeneuve-d’Ascq

Repair Café Lundi 21 septembre, 18h00 Centre Social Flers Sart Nord

La Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café au Centre Social Flers Sart animé par les bénévoles Repair Café, le lundi 21 septembre de 18h à 20h

Réparer plutôt que jeter : petits électroménagers et objets du quotidien sont diagnostiqués avec vous par des bénévoles passionnés. Une démarche conviviale, économique et écologique pour gagner en autonomie et prolonger la durée de vie des objets.

Inscription non obligatoire : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Centre Social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Sart-Babylone Nord Hauts-de-France

