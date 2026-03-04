Repair Café, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Repair Café Lundi 18 mai, 18h00 La Ferme d’en Haut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T18:00:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T18:00:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

La Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café à la Ferme d’en Haut, animé par les bénévoles Repair Café, le lundi 18 mai de 18h à 20h

Réparer plutôt que jeter : petits électroménagers et objets du quotidien sont diagnostiqués avec vous par des bénévoles passionnés. Une démarche conviviale, économique et écologique pour gagner en autonomie et prolonger la durée de vie des objets.

Inscription non obligatoire : ddvascq@villeneuvedascq.fr

La Ferme d'en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

