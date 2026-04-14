Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repair Café PIXL, PIXL, Soissons

Repair Café PIXL, PIXL, Soissons

Repair Café PIXL, PIXL, Soissons samedi 18 avril 2026.

Lieu : PIXL

Adresse : 58 Bd Jeanne d'Arc, 02200 Soissons

Ville : 02200 Soissons

Département : Aisne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Inscription

Repair Café PIXL Samedi 18 avril, 10h00 PIXL Aisne

Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Nos bénévoles seront là pour vous aider à diagnostiquer et réparer votre petit électroménager.
Venez bricoler avec nous, c’est gratuit, écologique et on apprend plein de choses !

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Et si on donnait une seconde vie à nos objets ?

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