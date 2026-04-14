Repair Café PIXL, PIXL, Soissons
Repair Café PIXL, PIXL, Soissons samedi 18 avril 2026.
Repair Café PIXL Samedi 18 avril, 10h00 PIXL Aisne
Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Nos bénévoles seront là pour vous aider à diagnostiquer et réparer votre petit électroménager.
Venez bricoler avec nous, c’est gratuit, écologique et on apprend plein de choses !
PIXL 58 Bd Jeanne d’Arc, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 53 17 54 »}]
Et si on donnait une seconde vie à nos objets ?
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