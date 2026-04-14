Repair Café PIXL, PIXL, Soissons

Repair Café PIXL Samedi 18 avril, 10h00 PIXL Aisne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Nos bénévoles seront là pour vous aider à diagnostiquer et réparer votre petit électroménager.

Venez bricoler avec nous, c’est gratuit, écologique et on apprend plein de choses !

PIXL 58 Bd Jeanne d’Arc, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 53 17 54 »}]

Et si on donnait une seconde vie à nos objets ?