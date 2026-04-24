REPAIR CAFÉ – VÉLO, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan
REPAIR CAFÉ – VÉLO, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan samedi 30 mai 2026.
REPAIR CAFÉ – VÉLO Samedi 30 mai, 10h00 FABLAB de la Médiathèque François Mitterand Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Apportez votre vélo pour apprendre à l’entretenir et à le réparer, afin de rouler en toute sécurité ! L’atelier à lieu dans le cadre des Repair Café, organisés par le FabLab chaque dernier samedi du mois.
FABLAB de la Médiathèque François Mitterand 3 rue des Rédemptoristes – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Atelier pour apprendre à réparer
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