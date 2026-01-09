Informations pratiques

Wattwiller

Repair Café

1 rue de général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Les Repair Café sont des ateliers de réparation collaboratifs gratuits où des bénévoles passionnés de bricolage vous aident à réparer vos objets en panne. Entraide et convivialité assurées !

Les Repair Café sont des ateliers gratuits où des bénévoles vous aident à réparer vos objets. Un geste pour la planète, une occasion de créer du lien social autour du bricolage, de l’entraide et de la convivialité ! .

1 rue de général de Gaulle Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50 contact@sm4.fr

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English :

Repair Cafés are free collaborative repair workshops where volunteers with a passion for DIY help you fix your broken items. Mutual help and conviviality guaranteed!

L’événement Repair Café Wattwiller a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay