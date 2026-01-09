UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wattwiller

Repair Café Wattwiller

samedi 10 octobre 2026 · Wattwiller

Repair Café Wattwiller

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1 rue de général de Gaulle
Ville
68700 Wattwiller
Département
Haut-Rhin
Tarif

Wattwiller

Repair Café

1 rue de général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Les Repair Café sont des ateliers de réparation collaboratifs gratuits où des bénévoles passionnés de bricolage vous aident à réparer vos objets en panne. Entraide et convivialité assurées !
Les Repair Café sont des ateliers gratuits où des bénévoles vous aident à réparer vos objets. Un geste pour la planète, une occasion de créer du lien social autour du bricolage, de l’entraide et de la convivialité !   .

1 rue de général de Gaulle Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50  contact@sm4.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Repair Cafés are free collaborative repair workshops where volunteers with a passion for DIY help you fix your broken items. Mutual help and conviviality guaranteed!

L’événement Repair Café Wattwiller a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

À voir aussi à Wattwiller (Haut-Rhin)