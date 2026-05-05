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Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier!, Meinau, Strasbourg

Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier!, Meinau, Strasbourg

Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier!, Meinau, Strasbourg vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Meinau

Adresse : 1 Place de l'Ile de France

Ville : 67100 Strasbourg

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier! Vendredi 15 mai, 16h30 Meinau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T16:30:00+02:00 – 2026-05-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-15T16:30:00+02:00 – 2026-05-15T19:30:00+02:00

Une exploration du potentiel socio-éducatif et ludique du vélo incluant un concours vélo aux caractéristiques spéciales, sensibilisation à la préservation de l’environnement, sketch ou jeu de rôles et lequel prône l’idée de « la responsabilité sociétale des cyclistes », ludique, adapté tout public.

Meinau 1 Place de l’Ile de France Strasbourg 67100 La Meinau Bas-Rhin Alsace
Le vélo comme vous ne l’avez jamais imaginé …!

James Atomre Meta

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