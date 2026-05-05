Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier!, Meinau, Strasbourg
Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier!, Meinau, Strasbourg vendredi 15 mai 2026.
Réparer un vélo en panne, construire l’harmonie au sein de ton quartier! Vendredi 15 mai, 16h30 Meinau Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T16:30:00+02:00 – 2026-05-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-15T16:30:00+02:00 – 2026-05-15T19:30:00+02:00
Une exploration du potentiel socio-éducatif et ludique du vélo incluant un concours vélo aux caractéristiques spéciales, sensibilisation à la préservation de l’environnement, sketch ou jeu de rôles et lequel prône l’idée de « la responsabilité sociétale des cyclistes », ludique, adapté tout public.
Meinau 1 Place de l’Ile de France Strasbourg 67100 La Meinau Bas-Rhin Alsace
Le vélo comme vous ne l’avez jamais imaginé …!
James Atomre Meta
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