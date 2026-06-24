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Répartout La Roche-Posay

Répartout La Roche-Posay

Répartout La Roche-Posay mercredi 24 juin 2026.

Adresse
25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny
Ville
86270 La Roche-Posay
Département
Vienne
Début
mercredi 24 juin 2026
Fin
mercredi 24 juin 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

La Roche-Posay

Répartout

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01

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25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11 

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English : Répartout

L’événement Répartout La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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