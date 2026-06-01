Repas à partagé – Fête de l’AGJA, Gare Caudéran-Mérignac, Bordeaux

Repas à partagé – Fête de l’AGJA Samedi 6 juin, 20h00 Gare Caudéran-Mérignac Gironde

Ouvert à tous sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Repas à partagé – Fête de l’AGJA

Le samedi 6 juin, retrouvez-nous pour le grand repas de la Fête de l’AGJA à la Gare de Caudéran-Mérignac.

La soirée débutera avec un apéritif offert avant de se retrouver tous ensemble autour d’un grand couscous partagé, suivi du fromage et du dessert, dans une ambiance musicale qui accompagnera le repas du début à la fin.

Et quand les assiettes seront terminées… place à la piste de danse ! Le DJ set prendra le relais pour lancer la soirée et faire danser tout le monde.

Gare Caudéran-Mérignac 76 Rue Maurice Druon 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/agja-bordeaux-cauderan/evenements/repas-soir-fete-de-l-agja-2026 »}]

Un bon couscous, de la musique, de grandes tablées et tout le monde réuni pour profiter de la soirée : le repas de la Fête de l’AGJA est l’occasion parfaite de prolonger la journée ensemble. fête soirée