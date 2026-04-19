Repas Beaujolais des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu

Beaujeu

Repas Beaujolais des Sarmentelles

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Repas et animation musicale Vin non compris.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 12:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Grand succès des éditions précédentes, le repas dansant des séniors est maintenant un classique des Sarmentelles.

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Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

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English : Beaujolais Lunch Dance

Success of the previous editions, the Seniors’ dancing lunch is now a classic of the Sarmentelles.

L’événement Repas Beaujolais des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme