Repas Beaujolais des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu
Repas Beaujolais des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu samedi 21 novembre 2026.
Beaujeu
Repas Beaujolais des Sarmentelles
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Repas et animation musicale Vin non compris.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 12:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Grand succès des éditions précédentes, le repas dansant des séniors est maintenant un classique des Sarmentelles.
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Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Beaujolais Lunch Dance
Success of the previous editions, the Seniors’ dancing lunch is now a classic of the Sarmentelles.
L’événement Repas Beaujolais des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme
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