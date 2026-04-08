Montaigu-le-Blin

Repas champêtre & animations Festival Une place à l’ombre

Place du village Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

Café chanson Jazz Club de Saint Pourçain sur Sioule, Jazz Club de Moulins, concours de pétanque, Quizz & jeux pour toute la famille.

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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Festival of music & living together organized by the association l’Oreille est hardie!

Café chanson Jazz Club de Saint Pourçain sur Sioule, Jazz Club de Moulins, pétanque competition, Quizzes & games for all the family.

L’événement Repas champêtre & animations Festival Une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire