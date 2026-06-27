Informations pratiques

Montaigu-le-Blin

Repas champêtre

Place Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Repas champêtre organisé les Amis de Montaigu-le-Blin

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Place Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 70 38 rene.rimoux@orange.fr

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English :

Country-Style Meal Organized by the Friends of Montaigu-le-Blin

L’événement Repas champêtre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire