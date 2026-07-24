REPAS-CONCERT au Relais de la Telhaie Le relais de la Telhaie Guer
vendredi 24 juillet 2026 · Le relais de la Telhaie · Guer
Informations pratiques
Guer
REPAS-CONCERT au Relais de la Telhaie
Le relais de la Telhaie 2 rue des bruyères Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-21 2026-08-28
Repas Concert
Repas spectacle. Un apéritif est prévu à 18h30, suivi d’un repas en terrasse ou en salle à partir de 19h (sur réservation). Un concert en plein air est programmé à 21h au Relais de la Telhaie. Tous les vendredis soir ( sauf 7/08 et14/08) de 19 h à 0 h, le Relais de la Telhaie, 2, rue des Bruyères, Guer. Gratuit. Contact 06 11 53 66 64, relais.telhaie@laposte.net. .
Le relais de la Telhaie 2 rue des bruyères Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 11 53 66 64
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English :
L’événement REPAS-CONCERT au Relais de la Telhaie Guer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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