Repas-Concert avec le duo French Kiss Restaurant La Marmaille Monflanquin

Monflanquin

Repas-Concert avec le duo French Kiss

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Repas-Concert avec le duo French kiss groupe de reprises, folk, jazzy et bluesy, délicieux mélange de chansons de Kate Bush, Marylin Monroe, Eurythmics, Nick Cave, revisitées avec une touche de glamour et de groove.

Réservations conseillées.

Repas-Concert avec le duo French kiss groupe de reprises, folk, jazzy et bluesy, délicieux mélange de chansons de Kate Bush, Marylin Monroe, Eurythmics, Nick Cave, revisitées avec une touche de glamour et de groove.

Réservations conseillées. .

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com

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English : Repas-Concert avec le duo French Kiss

Concert-meal with the French kiss duo: a folk, jazzy and bluesy cover band, with a delicious mix of songs by Kate Bush, Marylin Monroe, Eurythmics and Nick Cave, revisited with a touch of glamour and groove.

Reservations recommended.

L’événement Repas-Concert avec le duo French Kiss Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides