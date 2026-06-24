Repas-concert avec les Baladins Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon
samedi 24 octobre 2026 · Place du Marchédial · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Repas-concert avec les Baladins
Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
La Trifola fête ses 25 ans !
Pour marquer le coup, un repas-concert avec les Baladins vous est proposé à la Grenette.
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Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14 craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
La Trifola is celebrating its 25th anniversary!
To mark the occasion, a dinner-concert featuring Les Baladins will be held at La Grenette.
L’événement Repas-concert avec les Baladins Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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