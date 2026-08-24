Repas concert reggae à Champagney Salle des Fêtes Champagney
samedi 17 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Champagney
Informations pratiques
Champagney
Repas concert reggae à Champagney
Salle des Fêtes 1B Place du Général de Gaulle Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La ville de Champagney organise une soirée Repas Concert Reggae le samedi 17 octobre à 19h avec Djip.
Repas avec l’équipe du traiteur Chez Xavier de Champagney moussaka
Buvette tenue par Les P’tits Loups
Sur résa au 06 15 65 23 37 .
Salle des Fêtes 1B Place du Général de Gaulle Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37
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English : Repas concert reggae à Champagney
L’événement Repas concert reggae à Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-08-24 par RONCHAMP TOURISME
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