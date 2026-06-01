Repas convivial au bord du lac Saint Chavit Lougratte samedi 27 juin 2026.

Lougratte

Repas convivial au bord du lac

Saint Chavit Lac-Camping de Lougratte Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Menu apéritif offert entrée filet mignon, légumes et gnocchis fromage dessert café

Réservation indispensable avant le 22 juin.

Pensez à apporter vos couverts.

Menu apéritif offert entrée filet mignon, légumes et gnocchis fromage dessert café

Réservation indispensable avant le 22 juin.

Pensez à apporter vos couverts. .

Saint Chavit Lac-Camping de Lougratte Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 44 24 58

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English : Repas convivial au bord du lac

Menu: aperitif starter filet mignon, vegetables and gnocchi cheese dessert coffee

Reservations essential by June 22.

Please bring your own cutlery.

L’événement Repas convivial au bord du lac Lougratte a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides