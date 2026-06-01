Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas convivial au bord du lac Saint Chavit Lougratte

Repas convivial au bord du lac Saint Chavit Lougratte

Repas convivial au bord du lac Saint Chavit Lougratte samedi 27 juin 2026.

Lieu : Saint Chavit

Adresse : Lac-Camping de Lougratte

Ville : 47290 Lougratte

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lougratte

Repas convivial au bord du lac

Saint Chavit Lac-Camping de Lougratte Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Menu apéritif offert entrée filet mignon, légumes et gnocchis fromage dessert café
Réservation indispensable avant le 22 juin.
Pensez à apporter vos couverts.
Menu apéritif offert entrée filet mignon, légumes et gnocchis fromage dessert café
Réservation indispensable avant le 22 juin.
Pensez à apporter vos couverts.   .

Saint Chavit Lac-Camping de Lougratte Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 44 24 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas convivial au bord du lac

Menu: aperitif starter filet mignon, vegetables and gnocchi cheese dessert coffee
Reservations essential by June 22.
Please bring your own cutlery.

L’événement Repas convivial au bord du lac Lougratte a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Lougratte (Lot-et-Garonne)