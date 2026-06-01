Repas convivial au bord du lac Saint Chavit Lougratte
Repas convivial au bord du lac Saint Chavit Lougratte samedi 27 juin 2026.
Lougratte
Repas convivial au bord du lac
Saint Chavit Lac-Camping de Lougratte Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Menu apéritif offert entrée filet mignon, légumes et gnocchis fromage dessert café
Réservation indispensable avant le 22 juin.
Pensez à apporter vos couverts.
Menu apéritif offert entrée filet mignon, légumes et gnocchis fromage dessert café
Réservation indispensable avant le 22 juin.
Pensez à apporter vos couverts. .
Saint Chavit Lac-Camping de Lougratte Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 44 24 58
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English : Repas convivial au bord du lac
Menu: aperitif starter filet mignon, vegetables and gnocchi cheese dessert coffee
Reservations essential by June 22.
Please bring your own cutlery.
L’événement Repas convivial au bord du lac Lougratte a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides
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