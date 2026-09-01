Informations pratiques

Yèvres

Repas dans le cadre de la Grande Fête du Vélo

Cour de l’école Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de la Grande Fête du Vélo, un repas convivial est organisé avec au menu du jambon grillé, de la ratatouille, des chips, du fromage et de la glace.

La soirée se poursuivra avec une animation musicale pour partager ensemble un moment festif et convivial.

Les réservations sont à effectuer auprès de la Mairie d’Yèvres par téléphone ou par mail.

Venez nombreux célébrer la Grande Fête du Vélo ! 20 .

Cour de l’école Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 48 39 mairie@yevres.fr

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English :

As part of the Grande F%EAte du V%E9lo, a friendly meal will be held, featuring grilled ham, ratatouille, potato chips, cheese, and ice cream.

The evening will continue with live music so everyone can enjoy a festive and friendly time together.

L’événement Repas dans le cadre de la Grande Fête du Vélo Yèvres a été mis à jour le 2026-08-18 par OT GRAND CHATEAUDUN