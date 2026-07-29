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AGENDA · Baugé-en-Anjou

Repas dansant à Pontigné salle Louis Bineau Baugé-en-Anjou

samedi 7 novembre 2026 · salle Louis Bineau · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
salle Louis Bineau
Adresse
Pontigné
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
23 23

Baugé-en-Anjou

Repas dansant à Pontigné

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Repas dansant à Pontigné
Repas Apéritif, Moules frites ou poule au pot, fromage, dessert, café
Animé par Marielle et son DJ
Réservation obligatoire, places limitées   .

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 75 62 84  comitedesfetesdepontigne@gmail.com

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English :

Dinner dance in Pontigné

L’événement Repas dansant à Pontigné Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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