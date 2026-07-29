Repas dansant à Pontigné salle Louis Bineau Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Repas dansant à Pontigné

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Repas dansant à Pontigné

Repas Apéritif, Moules frites ou poule au pot, fromage, dessert, café

Animé par Marielle et son DJ

Réservation obligatoire, places limitées .

salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 75 62 84 comitedesfetesdepontigne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner dance in Pontigné

L’événement Repas dansant à Pontigné Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert