Repas dansant à Pontigné salle Louis Bineau Baugé-en-Anjou
samedi 7 novembre 2026 · salle Louis Bineau · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Repas dansant à Pontigné
salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 23 – 23 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Repas dansant à Pontigné
Repas Apéritif, Moules frites ou poule au pot, fromage, dessert, café
Animé par Marielle et son DJ
Réservation obligatoire, places limitées .
salle Louis Bineau Pontigné Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 75 62 84 comitedesfetesdepontigne@gmail.com
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English :
Dinner dance in Pontigné
L’événement Repas dansant à Pontigné Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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