Repas dansant de la Saint Eloi Châtillon-sur-Loire

Repas dansant de la Saint Eloi

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

2026-11-29

fin : 2026-11-29

2026-11-29

L’Union Commerciale de Châtillon-sur-Loire organise son traditionnel thé dansant de la Saint-Éloi le dimanche 29 novembre. Rendez-vous à partir de 14h30 au centre socio-culturel pour un après-midi convivial animé par Mickaël Pigeat.

L’Union Commerciale de Châtillon-sur-Loire vous invite à célébrer la Saint-Éloi lors d’un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la danse. Le dimanche 29 novembre, à partir de 14h30, le centre socio-culturel accueillera le traditionnel thé dansant animé par Mickaël Pigeat. Valse, paso doble, tango ou madison, tous les amateurs de danse auront le plaisir de se retrouver sur la piste pour partager un moment chaleureux dans une ambiance festive et bienveillante. Ce rendez-vous, devenu incontournable à Châtillon-sur-Loire, est l’occasion idéale de se retrouver entre amis ou en famille autour de la musique et du plaisir de danser. Entrée 13 €. Réservations au 06 07 11 98 39. Un bel après-midi en perspective pour clore le mois de novembre en rythme. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 11 98 39

English :

A Saint Eloi dinner-dance is organized on November 17 at the CSC in Châtillon-sur-Loire. For reservations, contact 06 07 11 98 39.

