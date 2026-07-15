Repas dansant des 40 ans de la ROMYA Rte de Montbeugny Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Repas dansant des 40 ans de la ROMYA

Rte de Montbeugny Carré d’Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Repas dansant d’anniversaire des 40 ans de la ROMYA. Repas sur réservation.

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Rte de Montbeugny Carré d’Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 92 40 65 romya03@gmail.com

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English :

ROMYA’s 40th Anniversary Dinner Dance. Reservations required.

L’événement Repas dansant des 40 ans de la ROMYA Yzeure a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région