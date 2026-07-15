Repas dansant des 40 ans de la ROMYA Rte de Montbeugny Yzeure
samedi 26 septembre 2026 · Rte de Montbeugny · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Repas dansant des 40 ans de la ROMYA
Rte de Montbeugny Carré d’Yzeurespace Yzeure Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
pour les moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Repas dansant d’anniversaire des 40 ans de la ROMYA. Repas sur réservation.
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Rte de Montbeugny Carré d’Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 92 40 65 romya03@gmail.com
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English :
ROMYA’s 40th Anniversary Dinner Dance. Reservations required.
L’événement Repas dansant des 40 ans de la ROMYA Yzeure a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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