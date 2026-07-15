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AGENDA · Yzeure

Repas dansant des 40 ans de la ROMYA Rte de Montbeugny Yzeure

samedi 26 septembre 2026 · Rte de Montbeugny · Yzeure

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rte de Montbeugny
Adresse
Carré d'Yzeurespace
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif
15 15 15 pour les moins de 12 ans

Yzeure

Repas dansant des 40 ans de la ROMYA

Rte de Montbeugny Carré d’Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Repas dansant d’anniversaire des 40 ans de la ROMYA. Repas sur réservation.
  .

Rte de Montbeugny Carré d’Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 92 40 65  romya03@gmail.com

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English :

ROMYA’s 40th Anniversary Dinner Dance. Reservations required.

L’événement Repas dansant des 40 ans de la ROMYA Yzeure a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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