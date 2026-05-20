Repas dansant du rugby Lapalisse
Repas dansant du rugby Lapalisse mardi 10 novembre 2026.
Lapalisse
Repas dansant du rugby
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 19:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Organisé par le RCL.
.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77
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English : Rugby night
Organized by RCL.
L’événement Repas dansant du rugby Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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