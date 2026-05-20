Lapalisse

Repas dansant du rugby

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Organisé par le RCL.

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77

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English : Rugby night

Organized by RCL.

L’événement Repas dansant du rugby Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse