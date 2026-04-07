Repas dansant La Conviviale Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains
Repas dansant La Conviviale Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Repas dansant La Conviviale
Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les bénévoles de l’ACSL ont le plaisir de vous inviter à leur repas dansant La Conviviale !
Un menu à 20€ comprenant kir, paëlla, fromage, dessert, café ou tisane (boissons non comprises).
Réservations et règlements obligatoires avant le lundi 8 juin à 12h.
Venez partager un moment chaleureux et convivial autour d’un bon repas maison, dans une ambiance musicale ouverte à tous, avec une piste de danse qui s’anime tout au long de l’après-midi.
N’attendez plus pour vous inscrire et profiter de ce moment festif ! .
Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
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English : Repas dansant La Conviviale
L’événement Repas dansant La Conviviale Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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