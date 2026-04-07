Repas dansant La Conviviale Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Repas dansant La Conviviale

Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les bénévoles de l’ACSL ont le plaisir de vous inviter à leur repas dansant La Conviviale !

Un menu à 20€ comprenant kir, paëlla, fromage, dessert, café ou tisane (boissons non comprises).

Réservations et règlements obligatoires avant le lundi 8 juin à 12h.

Venez partager un moment chaleureux et convivial autour d’un bon repas maison, dans une ambiance musicale ouverte à tous, avec une piste de danse qui s’anime tout au long de l’après-midi.

N’attendez plus pour vous inscrire et profiter de ce moment festif ! .

Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Repas dansant La Conviviale

L’événement Repas dansant La Conviviale Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD