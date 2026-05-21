Repas de l’APEL Fête de la Madeleine Saugues
Repas de l’APEL Fête de la Madeleine Saugues dimanche 19 juillet 2026.
Saugues
Repas de l’APEL Fête de la Madeleine
rue des Tours Neuves Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Repas de l’Association des Parents d’Élèves de La Présentation dans le cadre de la Fête de la Madeleine.
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rue des Tours Neuves Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 83 74
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English :
Meal organized by the Association des Parents d?Élèves de La Présentation as part of the Fête de la Madeleine.
L’événement Repas de l’APEL Fête de la Madeleine Saugues a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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