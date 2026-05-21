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Repas de l’APEL Fête de la Madeleine Saugues

Repas de l’APEL Fête de la Madeleine Saugues dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : rue des Tours Neuves

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Saugues

Repas de l’APEL Fête de la Madeleine

rue des Tours Neuves Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Repas de l’Association des Parents d’Élèves de La Présentation dans le cadre de la Fête de la Madeleine.
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rue des Tours Neuves Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 83 74 

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English :

Meal organized by the Association des Parents d?Élèves de La Présentation as part of the Fête de la Madeleine.

L’événement Repas de l’APEL Fête de la Madeleine Saugues a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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