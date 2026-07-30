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AGENDA · Saint-Didier-en-Velay

Repas des aînés Gymnase Saint-Didier-en-Velay

mercredi 2 décembre 2026 · Gymnase · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Gymnase
Adresse
Faubourg de la Péchoire
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

Repas des aînés

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Repas des aînés de Saint-Didier-en-Velay.
  .

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07  mairie@saint-didier.com

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English :

Saint-Didier-en-Velay Seniors’ Luncheon.

L’événement Repas des aînés Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène

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