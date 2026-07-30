Repas des aînés Gymnase Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Repas des aînés

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Repas des aînés de Saint-Didier-en-Velay.

.

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Didier-en-Velay Seniors’ Luncheon.

L’événement Repas des aînés Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène