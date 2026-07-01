Informations pratiques

Noyers

Repas du 14 juillet

Noyers Loiret

Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR

21.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Repas du 14 juillet

Repas adultes 21,50€ enfants 11€ apéritif et café offert par la municipalité. réservation et paiement avant le 03 juillet auprès de la Mairie au 02 38 92 40 72 . Buvette. Animation par un DJ. 21.5 .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 72

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English :

July 14th meal

L’événement Repas du 14 juillet Noyers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD