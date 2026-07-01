AGENDA · Noyers
Repas du 14 juillet Noyers
mardi 14 juillet 2026 · Noyers
Informations pratiques
Noyers
Repas du 14 juillet
Noyers Loiret
Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR
21.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas du 14 juillet
Repas adultes 21,50€ enfants 11€ apéritif et café offert par la municipalité. réservation et paiement avant le 03 juillet auprès de la Mairie au 02 38 92 40 72 . Buvette. Animation par un DJ. 21.5 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 72
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English :
July 14th meal
L’événement Repas du 14 juillet Noyers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD
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