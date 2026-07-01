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Repas du 14 juillet Noyers

mardi 14 juillet 2026 · Noyers

Repas du 14 juillet Noyers

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
45260 Noyers
Département
Loiret
Tarif
21.5 21.5 21.5 Tarif de base plein tarif

Noyers

Repas du 14 juillet

Noyers Loiret

Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR
21.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Repas du 14 juillet
Repas adultes 21,50€ enfants 11€ apéritif et café offert par la municipalité. réservation et paiement avant le 03 juillet auprès de la Mairie au 02 38 92 40 72 . Buvette. Animation par un DJ. 21.5  .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 72 

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English :

July 14th meal

L’événement Repas du 14 juillet Noyers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD

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