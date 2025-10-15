Repas et Bal des Pompiers Etang du Goulot Lormes
Repas et Bal des Pompiers Etang du Goulot Lormes lundi 13 juillet 2026.
Repas et Bal des Pompiers
Etang du Goulot Avenue du 8 mai Lormes Nièvre
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:55:00
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice à 22h30
organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Lormes .
Etang du Goulot Avenue du 8 mai Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 19 85 33 amicaleplormes@hotmail.com
English : Repas et Bal des Pompiers
