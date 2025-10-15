Repas et Bal des Pompiers Etang du Goulot Lormes

Repas et Bal des Pompiers

Etang du Goulot Avenue du 8 mai Lormes Nièvre

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:55:00

Feu d’artifice à 22h30

organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Lormes .

Etang du Goulot Avenue du 8 mai Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 19 85 33 amicaleplormes@hotmail.com

