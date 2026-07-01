Repas Indien Restaurant O Bazar du Centre Moulins-Engilbert
samedi 11 juillet 2026 · Restaurant O Bazar du Centre · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
Repas Indien
Restaurant O Bazar du Centre 5 Rue Notre-Dame Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le restaurant O Bazar du Centre vous propose une soirée épicée avec un repas indien préparé par le chef Mark. Tarif 25€ entrée plat dessert. 3 plats au choix avec une option végétarienne. Uniquement sur réservation au 06 30 77 43 96. .
Restaurant O Bazar du Centre 5 Rue Notre-Dame Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 77 43 96
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English : Repas Indien
L’événement Repas Indien Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan
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