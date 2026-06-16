Escamps

Repas occitan et bal trad

Escamps Lot

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Un dimanche après midi pétanque suivi d'un repas occitan et d'un bal trad, organisé par le foyer rural "Les chênes d'Escamps"

Un dimanche après midi pétanque suivi d'un repas occitan et d'un bal trad, organisé par le foyer rural "Les chênes d'Escamps"

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Escamps 46230 Lot Occitanie +33 6 22 34 58 24

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English :

A Sunday afternoon of pétanque followed by an Occitan meal and a traditional dance, organized by the Foyer Rural "Les Chênes d'Escamps"

L’événement Repas occitan et bal trad Escamps a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot