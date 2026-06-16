Repas occitan et bal trad Escamps
Repas occitan et bal trad Escamps dimanche 5 juillet 2026.
Escamps
Repas occitan et bal trad
Escamps Lot
Tarif : – – 8 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Un dimanche après midi pétanque suivi d'un repas occitan et d'un bal trad, organisé par le foyer rural "Les chênes d'Escamps"
Un dimanche après midi pétanque suivi d'un repas occitan et d'un bal trad, organisé par le foyer rural "Les chênes d'Escamps"
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Escamps 46230 Lot Occitanie +33 6 22 34 58 24
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English :
A Sunday afternoon of pétanque followed by an Occitan meal and a traditional dance, organized by the Foyer Rural "Les Chênes d'Escamps"
L’événement Repas occitan et bal trad Escamps a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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