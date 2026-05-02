Repas partagé Place de L Hôtel de ville Longny les Villages
Repas partagé Place de L Hôtel de ville Longny les Villages dimanche 28 juin 2026.
Longny les Villages
Repas partagé
Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La MJC de Longny-les-Villages vous invite à son repas partagé.
Venez profiter d’un moment convivial avec spectacle de Zumba à 15h. Pensez à apporter un plat à partager. .
Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 69 33
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English : Repas partagé
L’événement Repas partagé Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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