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Repas partagé Place de L Hôtel de ville Longny les Villages

Repas partagé Place de L Hôtel de ville Longny les Villages dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place de L Hôtel de ville

Adresse : LONGNY AU PERCHE

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Longny les Villages

Repas partagé

Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

La MJC de Longny-les-Villages vous invite à son repas partagé.
Venez profiter d’un moment convivial avec spectacle de Zumba à 15h. Pensez à apporter un plat à partager.   .

Place de L Hôtel de ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 69 33 

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English : Repas partagé

L’événement Repas partagé Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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