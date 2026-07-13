Informations pratiques

La Garde-Adhémar

Repas Républicain de La Garde Adhémar

Place Georges Perriod La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le lundi 13 juillet 2026, venez partager un moment festif et chaleureux au cœur du beau village de La Garde-Adhémar.

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Place Georges Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 09 communication.gardeadhemar@orange.fr

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English :

On Monday, July 13, 2026, come join us for a festive and warm celebration in the heart of the beautiful village of La Garde-Adh%E9mar.

L’événement Repas Républicain de La Garde Adhémar La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence