Repas Républicain de La Garde Adhémar La Garde-Adhémar
lundi 13 juillet 2026 · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar
Repas Républicain de La Garde Adhémar
Place Georges Perriod La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le lundi 13 juillet 2026, venez partager un moment festif et chaleureux au cœur du beau village de La Garde-Adhémar.
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Place Georges Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 09 communication.gardeadhemar@orange.fr
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English :
On Monday, July 13, 2026, come join us for a festive and warm celebration in the heart of the beautiful village of La Garde-Adh%E9mar.
L’événement Repas Républicain de La Garde Adhémar La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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